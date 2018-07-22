Ученого из ЦНИИмаш арестовали по делу о госизмене — СМИ

Столичный суд санкционировал арест сотрудника ЦНИИмаш — головного научного института госкорпорации «Роскосмос» — Виктора Кудрявцева, обвиняемого по делу о госизмене.

«В СИЗО „Лефортово“ накануне мне удалось пообщаться с вновь прибывшим 74-летним заключенным из Королева Кудрявцевым В. В., которого арестовали и доставили вчера. Ему предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ „Государственная измена“, — цитирует члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгения Еникеева ТАСС. Он также отметил, что дело засекречено“.

Ранее следственная группа ФСБ пришла с обысками в ЦНИИМаш в Королеве и в офис директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона в Москве.