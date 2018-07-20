ФСБ проводит обыски по делу о госизмене на предприятиях «Роскосмоса»

Следственная группа Федеральной службы безопасности (ФСБ) пришла с обысками в Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМаш) в Королеве и в офис директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона в Москве.



«Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин дал указание нашей службе безопасности оказывать максимальную поддержку следственным органам», — передает «Коммерсант» со ссылкой на руководителя пресс-службы «Роскосмоса» Владимира Устименко.

Оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 275 УК РФ — «Государственная измена». В настоящее время ФСБ проверяет 10 человек из отрасли на предмет их сотрудничества с западными спецслужбами.

Отмечается, что последним стали известны результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом «Совершенно секретно».

«Установлено, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИМаша, с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт», — рассказал один из источников.

Ранее ФСБ задержала главу московского Следкома Александра Дрыманова в качестве подозреваемого по уголовному делу.