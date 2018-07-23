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Чиновник из Татарстана Энвер Арпатлы покинет пост вице-премьера Карачаево-Черкесии

15:37, 23.07.2018
Чиновник из Татарстана Энвер Арпатлы покинет пост вице-премьера Карачаево-Черкесии
Фото: kchr.ru

Экс-замруководителя исполкома Пестречинского района Энвер Арпатлы покинет пост вице-премьера Карачаево-Черкесии. Новое место работы Арпатлы пока не раскрывает.

Как сообщает корреспондент «Реального времени», 20 июля чиновник отработал последний день в кавказской республике. Ранее уход вице-премьера связали с отставкой полпреда президента России в Северо-Кавказском округе Олега Белавенцева. Сам бывший вице-премьер информацию опроверг.

«Какое отношение он ко мне имеет? Да, я его знал, не вопрос. Это мною написанное заявление, будет очень интересный переход, ничего политического. Как настанет время, все станет известно, куда перешел», — заявил Арпатлы.

О том, кто займет место вице-премьера КЧР, и о причинах ухода Арпатлы — в материале «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан
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