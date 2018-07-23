Ак Барс Банк обновил сайт и интернет-банк Ак Барс Онлайн 3.0

Вслед за мобильной версией, Ак Барс Банк представил обновленный сайт и интернет-банк Ак Барс Онлайн 3.0, в котором представлены самые востребованные услуги современного дистанционного банковского обслуживания.

Официальный сайт Ак Барс Банка – www.akbars.ru (6+) предстал пользователям в новом дизайне, в соответствии с ребрендингом банка: новые фирменные цвета, логотип, шрифты и графические элементы. Продуктовые страницы структурированы в легкой для восприятия форме, страницы адаптированы под быстрое открытие на мобильных устройствах. Навигация, расположение элементов и визуализация удобны в использовании на всех устройствах.

Сайт обладает «умным» поиском, который позволяет найти информацию по любому запросу с разделением по основным направлениям. Это экономит время пользователей и выводит функционал сайта на новый уровень.

В новой версии интернет-банка Ак Барс Онлайн 3.0 (6+)полностью обновлен интерфейс, особое внимание уделено функциональности и удобству для пользователей. Интернет-банк будет постоянно обновляться, а до конца года в нем появится еще больше продуктов и сервисов. Основная задача обновления – упростить жизнь клиенту, сделать дистанционные сервисы банка легкими и дружелюбными.

«Обновление интернет-банка до версии 3.0 стало важным шагом на пути развития мобильных сервисов для наших клиентов. Развивая онлайн-банк, мы думали не о профессиональных рейтингах и соревновании с конкурентами, а о потребностях клиентов, – отмечает директор дирекции по развитию клиентского сервиса ПАО «АК БАРС» БАНК Марат Муллагалиев. – Теперь нашим клиентам будет намного проще управлять своими финансами, платить, переводить деньги, контролировать счета. Конечно, очень многое еще предстоит сделать, список доработок и идей огромен. Но самое главное – мы заложили основу для дальнейшего быстрого развития».

Помимо привычных возможностей по открытию счетов и вкладов, оплаты множества разнообразных услуг, погашения кредитов, в новой версии интернет-банка теперь можно заказать карты Ак Барс Evolution и Ак Барс Generation, открыть металлический счет, получить консультацию в чате, настроить подписки на начисления по различным услугам ЖКХ, налогам, штрафам.

В интернет-банке можно воспользоваться специальным предложением для вкладчиков – открыть депозит с выгодой 0,2% по сравнению с открытием вклада в офисе.

Клиенты, которые ранее пользовались системой интернет-банкинга Ак Барс Онлайн 3.0, могут просто войти под своим действующим логином и паролем и сразу начать работать в новом интерфейсе.

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