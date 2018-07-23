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ФСБ перекрыла канал поставки оружия из ЕС в РФ

10:55, 23.07.2018
ФСБ перекрыла канал поставки оружия из ЕС в РФ
Фото: pxhere.com

Федеральная служба безопасности задержала межрегиональную преступную группу, которая поставляла оружие из Евросоюза в Россию. Сейчас проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Отмечается, что по местам проживания задержанных изъяли 380 единиц огнестрельного оружия, 45-мм пехотный миномет, станковый автоматический гранатомет «АГС-17».Также было найдено самодельное взрывное устройство, 15 ручных осколочных гранат, более 4,5 тыс. патронов различного калибра, приспособления для бесшумной стрельбы и другие комплектующие к огнестрельному оружию.

Кроме того, прекращена деятельность 2 мастерских по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов, сообщает пресс-служба ФСБ.

Напомним, ранее правоохранители обнаружили и изъяли склад боеприпасов в поселке Стройкерамика Волжского района Самарской области.

Происшествия
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