Под Самарой обнаружили склад боеприпасов и четыре БТР

Правоохранители обнаружили и изъяли склад боеприпасов в поселке Стройкерамика Волжского района Самарской области.



«Изъятые 52 единицы огнестрельного оружия, в том числе с конструкционными изменениями, позволяющими вести автоматический огонь, а также свыше 35,7 тыс. патронов различного калибра хранились на промышленной базе на улице Степной», — говорится в сообщении.

Также правоохранители нашли на базе четыре БТР и бортовой УАЗ, в кузове которого также обнаружили сейф для перевозки крупных партий оружия, сообщает портал «Волга-Ньюс».