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Происшествия

Под Самарой обнаружили склад боеприпасов и четыре БТР

14:55, 07.05.2018

Правоохранители обнаружили и изъяли склад боеприпасов в поселке Стройкерамика Волжского района Самарской области.

«Изъятые 52 единицы огнестрельного оружия, в том числе с конструкционными изменениями, позволяющими вести автоматический огонь, а также свыше 35,7 тыс. патронов различного калибра хранились на промышленной базе на улице Степной», — говорится в сообщении.

Также правоохранители нашли на базе четыре БТР и бортовой УАЗ, в кузове которого также обнаружили сейф для перевозки крупных партий оружия, сообщает портал «Волга-Ньюс».

Происшествия
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