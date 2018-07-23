Самый дорогой билет на домашние матчи ФК «Оренбург» обойдется в 2500 рублей

Футбольный клуб «Оренбург» объявил о начале продаж сезонных абонементов и билетов на домашние матчи команды.

Билеты на первую домашнюю игру против московского «Локомотива», который является действующим чемпионом страны, будут стоить от 500 до 2 500 рублей. На другие встречи цена билетов варьируется от 300 до 2 000 рублей. Стоимость абонементов составляет от 2 800 до 8 600 рублей, рассказали в пресс-службе «Оренбурга».

Стоит отметить, что в связи с возможными инфраструктурными изменениями на стадионе «Газовик» абонементы будут действовать до конца 2018 года. Вместимость стадиона планируют увеличить до 12 тысяч мест.

Напомним, ранее «Оренбург» стал чемпионом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона 2017/18.