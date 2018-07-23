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Пермские приставы опечатали торговый центр «Охотный ряд»

10:23, 23.07.2018
Пермские приставы опечатали торговый центр «Охотный ряд»
Фото: pixabay.com

В Перми приостановлена работа торгового центра «Охотный ряд» из-за несоответствия нормам пожарной безопасности.

Многочисленные нарушения были обнаружены в ходе проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры и МЧС. На данный момент судебные приставы опечатали здание, рассказали в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

Объект сможет возобновить работу только после полного устранения требований пожарной безопасности.

Напомним, ранее в Перми был опечатан дом быта «Изумруд».

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