Пермские приставы опечатали торговый центр «Охотный ряд»
В Перми приостановлена работа торгового центра «Охотный ряд» из-за несоответствия нормам пожарной безопасности.
Многочисленные нарушения были обнаружены в ходе проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры и МЧС. На данный момент судебные приставы опечатали здание, рассказали в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.
Объект сможет возобновить работу только после полного устранения требований пожарной безопасности.
Напомним, ранее в Перми был опечатан дом быта «Изумруд».Общество
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