«Юлаевцы» отличились на «Кубке Сириуса — 2018»

В Сочи завершился «Кубок Сириуса — 2018» для хоккейных команд ребят 2002 г. р. Победителем турнира стала сборная России (игроки до 17 лет) под руководством Сергея Голубовича, сообщает пресс-служба уфимского ХК «Салават Юлаев».

В решающем матче российские юниоры обыграли команду города Москвы со счетом 3:0. Свою лепту в итоговый успех россиян внесли и юные «юлаевцы» Шакир Мухамадуллин и Александр Пашин. В финальной игре они организовали победную шайбу, а Пашин, кроме того, стал лучшим бомбардиром турнира.

Сергей Голубович прокомментировал значимость Кубка: «Как и всякий турнир — весьма полезен. Это шанс для любого игрока проявить себя и закрепиться в составе».