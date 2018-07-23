В результате стрельбы в Торонто пострадали девять человек
По меньшей девять человек получили ранения в результате стрельбы в канадском Торонто. Об этом сообщили в местной полиции.
«Девять человек получили ранения. Стрелок ликвидирован», — говорится в заявлении правоохранительных органов в Twitter.
Уточняется, что среди пострадавших есть маленькая девочка. Состояние получивших ранение не известно.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Напомним, что в конце июня из-за стрельбы в редакции газеты Capital Gazette в американском штате Мэриленд погибли четыре человека и около 20 пострадали. Подозреваемым оказался местный житель, у которого ранее был конфликт с изданием из-за публикации о заведенном против него деле.Происшествия
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