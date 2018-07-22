Усложнение торговых отношений является одним из основных рисков для мировой экономики — G20

Усиление торговой и геополитической напряженности является одним из основных рисков для мировой экономики. Об этом свидетельствует коммюнике министров финансов и председателей центральных банков стран G20.

«Риски снижения экономического роста в краткосрочной и среднесрочной перспективе возросли. К ним относятся рост финансовой уязвимости, усиление торговой и геополитической напряженности, глобальный дисбаланс, неравенство и слабый структурный рост, в том числе в некоторых странах с развитой экономикой», — приводит RT заявление объединения.

Ранее во Всемирном банке сообщили, что Россия поднялась с 12-го на 11-е место в рейтинге экономик по объему ВВП за 2017 год. За год он увеличился до $1,58 трлн. Первое место в списке занимают США ($19,4 трлн), далее идут Китай ($12,2 трлн) и Япония ($4,8 трлн).