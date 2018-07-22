В «Турпомощи» сообщили, что все клиенты «Натали Турс» вернулись на родину

Все клиенты проблемного российского туроператора «Натали Турс» вернулись на родину. Об этом сообщил член наблюдательного совета ассоциации «Турпомощь» Дмитрий Горин.

«Да, мы можем сказать, что все вернулись. Так как компания [«Натали Турс»] не дает публичной информации, мы исходим из билетов, которые есть в рамках турпакетов», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, в понедельник должны прилететь из Турции еще два индивидуальных туриста, купивших у туроператора только билеты.

Напомним, 4 июля туроператор «Натали Турс» сообщил о финансовых проблемах. Компания аннулирует все забронированные и оплаченные туры. Долги перед клиентами составили $15 млн. Прокуратура Москвы начала проверку «Натали Турс».