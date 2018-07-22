Хантсман отказался уйти в отставку после критики из-за саммита Путина и Трампа

Посол США в России Джон Хантсман отказался уйти в отставку после саммита президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки.

«Я провел ненаучный опрос среди моих коллег относительно того, должен ли я уйти со своего поста. И их смех сказал мне всё, что мне нужно было знать», — написал он в своей статье в The Salt Lake Tribune

Так Ханстман ответил на призыв комментатора газеты Роберта Герке, ранее написавшего, что он «работает на манипулируемого человека, а не на президента. И ему пора возвращаться домой».

Посол и представители администрации Дональда Трампа подверглись критике после того, как американский лидер не выступил с жесткой критикой в отношении «вмешательства» РФ в выборы президента США, пишет «Интерфакс».

Ранее Трампа призвали обнародовать содержание личного разговора с Путиным.