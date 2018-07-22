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Армения получила от России оружие на $200 млн

20:27, 22.07.2018
Армения получила от России оружие на $200 млн
Фото: mil.ru

Армения полностью получила от России современное вооружение в рамках кредита в размере $200 млн. Об этом заявил министр обороны страны Давид Тоноян

«Современное российское вооружение полностью поставлено в рамках кредита на $200 млн. Некоторые виды этого вооружения даже не находятся на вооружении российской армии», — сказал он.

Так, Армения получила пусковые установки реактивной системы залпового огня «Смерч», зенитные ракетные комплексы «Игла-С», наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза-М» и т.д,, пишет ТАСС.

Ранее премьер-министр Армении Пашинян заявил о новом этапе отношений Еревана и Москвы.

ПромышленностьОПК
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