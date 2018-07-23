Группа U2 стала самыми высокооплачиваемыми музыкантами в 2017 году по версии Billboard

Ирландская рок-группа U2 заняла первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых музыкантов за 2017 год по версии американского журнала Billboard. Коллектив в прошлом году заработал $54,4 млн.

Вторую строчку занял американский кантри-исполнитель Гарт Брукс с доходом $52,2 млн. Тройку замыкает американская группа Metallica ($43,2 млн).

В десятку также вошли Бруно Марс ($40,7 млн), Эд Ширан ($31,3 млн), Lady Gaga ($29,7 млн), Билли Джоэл ($29,2 млн), Guns N' Roses ($27,8 млн), Роджер Уотерс ($27,2 млн) и ($26,5 млн).

Ранее сообщалось, что самым продаваемым музыкантом 2017 года стал Эд Ширан.