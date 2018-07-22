Opta назвала ЧМ-2018 лучшим в истории

Британская компания Opta Sports назвала чемпионат мира по футболу-2018, который прошел в России, лучшим в истории. Об этом сообщил специалист по спортивной статистике Александр Дункан.

По его словам, главной сенсацией этого турнира стал вылет чемпиона мира-2014 сборной Германии на стадии группового этапа, а главным результатом — успешное введение системы видеоповторов (VAR), пишет ТАСС.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино также заявил, что чемпионат мира по футболу 2018 года, проходящий в России, является лучшим турниром в истории.