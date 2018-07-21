Около базы Хмеймим сбили беспилотник боевиков

В ночь на субботу в районе авиабазы Хмеймим сбили беспилотный летающий аппарат (БПЛА), запущенный с подконтрольной боевикам территории на севере Латакии. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

«В ночь на 21 июля средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия», — сказал он, отметив, что беспилотник уничтожили штатными зенитными огневыми средствами.

В результате инцидента пострадавших или материального ущерба нет. Авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме, пишет «РИА Новости».

Ранее в июле российские военные уничтожили группу беспилотников возле авиабазы Хмеймим в Сирии. Пострадавших или материального ущерба на авиабазе нет.