Сирийская провинция Латакия приняла почти миллион беженцев

Сирийская провинция Латакия приняла уже около миллиона беженцев с других территорий страны, а также из других государств.

«Мы принимаем всех нуждающихся во временном убежище. У нас проживает около миллиона человек», — цитирует губернатора провинции Ибрагима Худер Ал-Салема «Интерфакс».

По словам главы округа, для беженцев открыли учреждения здравоохранения, а для детей в школах организован учебный процесс.

Также в поселение возвращаются те, кто был вынужден бежать оттуда из-за захвата территории боевиками.

Напомним, международная коалиция во главе с США нанесла авиаудары по группе мирных жителей в Сирии. В результате есть погибшие и раненые.