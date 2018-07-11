Украинский министр предложил ввести санкции в отношении российских портов в Черном море

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил ввести санкции в отношении российских портов в Черном море

«Украина должна принять зеркальные меры, мы предоставили свои предложения, мы также это обсуждали вчера в Страсбурге с коллегами из ЕС и с американскими коллегами. Есть несколько инициатив с нашей стороны… По моему мнению, должны быть наложены как минимум санкции на те российские порты, которые находятся в бассейне Черного моря», — цитирует его RT.

Ранее, как пишет «РИА Новости», партия «Самопомощь» потребовала расторгнуть договор с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива.

По утверждению Министерства инфраструктуры Украины, Россия с 29 апреля по 9 июля задержала для досмотра 93 судна, следующих в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего суда простаивают, а их владельцы несут потери.