Новости происшествий

09:57 МСК
Новости раздела
Происшествия

ПВО авиабазы Хмеймим уничтожила группу беспилотников

12:53, 01.07.2018
ПВО авиабазы Хмеймим уничтожила группу беспилотников
Фото: pixabay.com

Российские военные уничтожили группу беспилотников возле авиабазы Хмеймим в Сирии. Пострадавших или материального ущерба на авиабазе нет.

«Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены», — сказал представитель российской авиабазы Хмеймим.

Инцидент произошел 30 июня с наступлением темного времени суток, передает «Интерфакс».

Напомним, ранее российская авиабаза в Хмеймиме также подверглась нападению беспилотников. Комплексы ПВО на российской авиабазе в Сирии сбили несколько малоразмерных летательных аппаратов.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем