ПВО авиабазы Хмеймим уничтожила группу беспилотников

Российские военные уничтожили группу беспилотников возле авиабазы Хмеймим в Сирии. Пострадавших или материального ущерба на авиабазе нет.

«Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены», — сказал представитель российской авиабазы Хмеймим.

Инцидент произошел 30 июня с наступлением темного времени суток, передает «Интерфакс».

Напомним, ранее российская авиабаза в Хмеймиме также подверглась нападению беспилотников. Комплексы ПВО на российской авиабазе в Сирии сбили несколько малоразмерных летательных аппаратов.

