ПВО авиабазы Хмеймим уничтожила группу беспилотников
Российские военные уничтожили группу беспилотников возле авиабазы Хмеймим в Сирии. Пострадавших или материального ущерба на авиабазе нет.
«Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены», — сказал представитель российской авиабазы Хмеймим.
Инцидент произошел 30 июня с наступлением темного времени суток, передает «Интерфакс».
Напомним, ранее российская авиабаза в Хмеймиме также подверглась нападению беспилотников. Комплексы ПВО на российской авиабазе в Сирии сбили несколько малоразмерных летательных аппаратов.
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