Братья Березуцкие завершили игровую карьеру

Защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие объявили о завершении игровой карьеры.

«Осознать, что пора начинать новый этап жизни, для профессионального спортсмена всегда непросто, и многие не чувствуют этот момент. Для нас это время пришло. Сегодня с легкой грустью, но с полной уверенностью в своем решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов», — говорится в обращении братьев, опубликованном на сайте ФК.

Ранее о завершении карьеры объявил еще один защитник ЦСКА — Сергей Игнашевич.