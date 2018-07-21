Пентагон выделил Украине $200 млн на покупку военной техники

Пентагон выделил Украине $200 млн на покупку военной техники и подготовку военнослужащих.

«США предоставит Украине $200 млн на сотрудничество в области безопасности для дополнительных тренировок, снаряжения и услуги советников с тем, чтобы выстроить оборонный потенциал украинских вооруженных сил», — цитирует представителя Пентагона CNN.

С 2014 года США уже выделили в качестве поддержки Украине в области обороны около $1 млрд, отметили в ведомстве.