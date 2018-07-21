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Пентагон выделил Украине $200 млн на покупку военной техники

12:58, 21.07.2018
Пентагон выделил Украине $200 млн на покупку военной техники
Фото: pixabay.com

Пентагон выделил Украине $200 млн на покупку военной техники и подготовку военнослужащих.

«США предоставит Украине $200 млн на сотрудничество в области безопасности для дополнительных тренировок, снаряжения и услуги советников с тем, чтобы выстроить оборонный потенциал украинских вооруженных сил», — цитирует представителя Пентагона CNN.

С 2014 года США уже выделили в качестве поддержки Украине в области обороны около $1 млрд, отметили в ведомстве.

ЭкономикаФинансы
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