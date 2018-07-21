Форвард «Салавата Юлаева» Владимир Ткачев вызван в олимпийскую сборную России

Форвард «Салавата Юлаева» Владимир Ткачев вызван в состав олимпийской сборной России, которая примет участие в предсезонном турнире в Сочи, сообщает пресс-служба уфимской команды.

Помимо российской команды, на «Sochi Open Cup» выступят СКА, «Ак Барс», «Локомотив», «Куньлунь Ред Стар» и «Сочи». Соревнования пройдут с 31 июля по 8 августа.

В настоящее время игроки и тренерский штаб уфимского «Салавата Юлаева» находятся на учебно-тренировочном сборе в финском местечке Виерумяки. В рамках сбора запланирован контрольный поединок против челябинского «Трактора» — бронзового призера последнего сезона в Континентальной хоккейной лиге.

