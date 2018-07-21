Дэвид Немировски: «Боди хорош и в обороне, это игрок с характером»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал подписание контракта с канадским защитником Мэтью Боди, сообщает пресс-служба нижегородского хоккейного клуба.

— Боди — атакующий защитник, с хорошим катанием, очень мобильный. Уверен, что поможет «Торпедо» при игре в большинстве — он прекрасно выступает как ассистент, при этом обладает хорошим броском. При этом Боди хорош и в обороне, в Северной Америке у него был прекрасный коэффициент полезности, к тому же это игрок с характером, настоящий лидер.

Напомним, прошлый сезон новобранец «Торпедо» провел в составе команды AHL «Сиракьюз Кранч». В 79 матчах на его счету 6 заброшенных шайб и 39 голевых передач при показателе полезности "+33".

