«Торпедо» подписало защитника Боди и расторгло контракт с нападающим Столяровым

Нижегородское «Торпедо» подписало контракт с американским защитником Мэтом Боди.

В прошлом сезоне 28-летний канадец стал самым результативным защитником команды «Сиракьюз», набрав в 79 матчах сезона в АХЛ 45 (6+39) очков при показателе полезности «+33».

Также «Торпедо», по обоюдному согласию сторон, рассталось с нападающим Геннадием Столяровым. В 54 матчах регулярного сезона КХЛ прошлого сезона 31-летний хоккеист набрал 17 (9+8) очков. В плей-офф Кубка Гагарина Столяров провел три игры, в которых очков не набирал.



Напомним, ранее нижегородскую команду по семейным обстоятельствам покинул американский защитник Джонатон Блум.