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Экс-глава Федерации профсоюзов РТ возместила ущерб в 4 млн рублей

07:15, 21.07.2018
Экс-глава Федерации профсоюзов РТ возместила ущерб в 4 млн рублей
Фото: Реальное время

В Казани прекращено уголовное преследование экс-председателя Федерации профсоюзов Татарстана Татьяны Водопьяновой. Об этом «Реальному времени» сообщили источники в правоохранительных и судебных органах.

Дело Водопьяновой было закрыто в связи с деятельным раскаянием и полным погашением ущерба.

Адвокат вип-фигурантки отказался комментировать данную информацию.

Подробности — в материале «Реального времени».

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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