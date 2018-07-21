Экс-глава Федерации профсоюзов РТ возместила ущерб в 4 млн рублей
В Казани прекращено уголовное преследование экс-председателя Федерации профсоюзов Татарстана Татьяны Водопьяновой. Об этом «Реальному времени» сообщили источники в правоохранительных и судебных органах.
Дело Водопьяновой было закрыто в связи с деятельным раскаянием и полным погашением ущерба.
Адвокат вип-фигурантки отказался комментировать данную информацию.
Подробности — в материале «Реального времени».ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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