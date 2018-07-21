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S&P подтвердило рейтинг России на уровне BBB-

00:57, 21.07.2018
S&P подтвердило рейтинг России на уровне BBB-
Фото: pixabay.com

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне BBB-. Рейтинг страны оценивается как стабильный.

«Мы подтверждаем наш рейтинг BBB-/A-3 для иностранной валюты и BBB/A-2 для местной валюты по суверенному кредитному рейтингу России», — цитирует сообщение агентства RT.

Также сообщается, что рейтинг в ближайшие 24 месяца может быть пересмотрен в лучшую сторону при росте ВВП и улучшении темпов восстановления экономики.

Ранее S&P повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного уровня.

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