S&P подтвердило рейтинг России на уровне BBB-

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне BBB-. Рейтинг страны оценивается как стабильный.

«Мы подтверждаем наш рейтинг BBB-/A-3 для иностранной валюты и BBB/A-2 для местной валюты по суверенному кредитному рейтингу России», — цитирует сообщение агентства RT.

Также сообщается, что рейтинг в ближайшие 24 месяца может быть пересмотрен в лучшую сторону при росте ВВП и улучшении темпов восстановления экономики.

Ранее S&P повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного уровня.