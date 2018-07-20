«Уфа» уступила «Удинезе» в заключительном матче сборов

ФК «Уфа» провел заключительный поединок на австрийских учебно-тренировочных сборах. Соперником стал клуб итальянской Серии А «Удинезе».

Игра прошла во взаимных атаках, но итальянцы лучше использовали свои моменты. Уфимцы открыли счет в начале 2-й минуты — Иван Обляков навесил со штрафного и его тезка Пауревич замкнул пас на дальней штанге. В середине тайма Кевин Лазанья использовал ошибку обороны «Уфы» и забил ответный мяч — 1:1.

А во втором тайме одну из контратак красивым ударом завершил бразилец Еванжелиста, его гол принес успех «Удинезе» — 2:1.

26 июля «Уфа» проведет первый матч в Лиге Европы против «Домжале» из Словении.





