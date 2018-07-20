«Рубин» сыграл вничью с английским «Редингом»

Футбольный клуб «Рубин» из Казани не смог победить английский «Рединг».

Товарищеский матч, который стал заключительным контрольным в преддверии нового сезона, закончился ничьей. Ни одна команда так и не смогла открыть счет. Игра завершилась со счетом 0:0.

Ранее «Рубин» обыграл израильский «Маккаби Петах-Тиква» в товарищеском матче. Игра завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Игорь Коновалов.