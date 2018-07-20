В МОК заявили о готовности принять Россию обратно

Международный олимпийский комитет (МОК) готов принять Россию обратно. Об этом заявил глава МОК Томас Бах.

«Россия была подвержена санкциям, слова «Россия» не будет в исторических книгах про Олимпиаду-2018. Теперь мы готовы принять Россию обратно и поддержать все те реформы, которые Россия провела и проводит», — цитирует его «Р-Спорт».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России в организации, которое было приостановлено 5 декабря прошлого года за два месяца до старта зимней Олимпиады в Пхенчхане.