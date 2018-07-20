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В Татарстане ожидается туман и до +29 градусов

04:31, 20.07.2018
В Татарстане ожидается туман и до +29 градусов
Фото: скриншот

В Татарстане сегодня, 20 июля, ожидается переменная облачность. Временами дождь, местами гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман.

Ветер юго-восточный, восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с, говорится на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры воздуха днем будут от 24 до 29 градусов выше ноля.

В Казани 26-28 градусов тепла. В Набережных Челнах ожидается от +24°С до +28°С.

Общество Татарстан
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