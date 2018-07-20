Уфимская «Агидель» усиленно тренируется на Павловском водохранилище

Уфимская «Агидель» продолжает планомерную подготовку к новому сезону, сообщает пресс-служба башкирской команды. В эти дни наша команда находится в ФОК «Звездный», где усиленно тренируется в рамках «фундаментальных» учебно-тренировочных сборов.

На берегу Павловского водохранилища подопечные Дениса Афиногенова и Сергея Трудакова будут подтягивать «физику» вплоть до 27 июля, после чего уфимки вернутся в столицу Республики Башкортостан, где проведут серию товарищеских матчей.

Напомним, ЖХК «Агидель» в завершившемся сезоне выиграла золотые медали Чемпионата России в ЖХЛ, в финальной серии переиграв подмосковный клуб «Торнадо», многократного чемпиона страны.

