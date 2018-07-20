«Сибирь» подписала самого результативного защитника «Нефтехимика» Пигановича
Защитник и капитан нижнекамского «Нефтехимика» Олег Пиганович продолжит свою карьеру в «Сибири». Об этом информирует официальный сайт новосибирского клуба.
В минувшем сезоне Пиганович был капитаном «Нефтехимика», сыграв 53 матча в регулярном первенстве, с 23 (9+14) очками стал самым результативным защитником команды.
В «Сибирь» хоккеист перешел в качестве свободного агента после того, как не смог договориться с нижнекамским клубом о продлении контракта.
Напомним, ранее «Нефтехимик» отправился на сборы в Финляндию и взял 29 хоккеистов. Еще 9 хоккеистов были отправлены в самарский фарм-клуб нижнекамцев.СпортХоккей Татарстан
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