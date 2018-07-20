Хоаким Колом перейдет в турецкий «Бахчешехир»
Разыгрывающий казанского УНИКСа Хоаким Колом продолжит свою карьеру в турецком «Бахчешехире». Об этом со ссылкой на турецкого журналиста сообщает Sportando.
Клубы пока никак не комментируют данный переход.
Хоаким Колом последние три сезона провел в казанском УНИКСе. В прошедшем розыгрыше Единой лиги ВТБ испанский баскетболист набирал в среднем за игру 12,9 очка, 2,8 очка и 5,9 передачи.
Отметим, что «Бахчешехир» в сезоне-2018/19 выступит в высшем дивизионе TBL.
Ранее казанский УНИКС объявил о подписании контракта с американским атакующим защитником Пьеррия Хенри, который до этого выступал в турецком чемпионате.СпортБаскетбол Татарстан
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