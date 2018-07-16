Пьеррия Хенри стал игроком казанского УНИКСа

Американский атакующий защитник Пьеррия Хенри продолжит карьеру в УНИКСе. Об этом сообщается на официальном сайте казанской команды.

Контракт с 25-летним баскетболистом рассчитан на один год.



В прошедшем сезоне Хенри играл в чемпионате Турции за клуб «Тофаш», где набирал в среднем 10,4 очков, 4,3 подбора и 6,1 передачи. Также на игрока претендовал греческий «Олимпиакос», но стороны не сошлись в финансовой стороне вопроса из-за запросов Хенри.

На данный момент американский баскетболист находится в расположении команды НБА «Бостон Селтикс», за который выступает в Летней лиге.