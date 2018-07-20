ФК «Уфа» сразится с «Домжале» в первой игре Лиги Европы

Определился соперник ФК «Уфа» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА, им стал словенский клуб «Домжале».



По итогам 1-го квалификационного раунда команда из Словении дважды сыграла вничью с боснийским «Широки-Бриег» — 2:2 на выезде и 1:1 дома. За счет большего количества голов в гостях в следующий раунд пробился «Домжале».

В ответной встрече, как и в гостях, «Домжале» счет открыл в дебюте игры, но во втором тайме не удержал преимущества.

Первый матч между «Уфой» и «Домжале» состоится 26 июля на уфимском стадионе «Нефтяник» в 19.00 по уфимскому времени.