В Центробанке обеспокоены использованием потребительских кредитов для оплаты ипотеки

Банк России сообщил об участившихся случаях использования необеспеченных потребительских кредитов на оплату первого ипотечного взноса. Некоторые банки используют это как опору для своего развития, что может привести к накоплению рисков.



«У нас важная задача — сделать более сбалансированным рост необеспеченного потребительского кредитования. Почему нас очень сильно это беспокоит? Мы видим, что значительно увеличилось количество схем, когда рост необеспеченного потребительского кредитования связан с ростом высокорисковой ипотеки, когда первоначальный взнос [по ипотеке] на самом деле является потребительским кредитом», — цитирует RNS зампреда ЦБ Василия Поздышева.

По его словам, в схеме может участвовать один «или два разных банка или НФО (некоммерческая финансовая организация, — прим. ред.), которая принадлежит банку. Организация дает кредит, а банк — ипотеку, и ссуда идет на первоначальный взнос

«Раньше предполагалось, что таких схем нет. По факту, в этом году мы видим, что их много. У некоторых банков это опора для развития»., — добавил Поздышев.



Ранее сообщалось, что Центробанк ужесточит выдачу потребительских кредитов.