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В Центробанке обеспокоены использованием потребительских кредитов для оплаты ипотеки

06:29, 20.07.2018 1
В Центробанке обеспокоены использованием потребительских кредитов для оплаты ипотеки
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Банк России сообщил об участившихся случаях использования необеспеченных потребительских кредитов на оплату первого ипотечного взноса. Некоторые банки используют это как опору для своего развития, что может привести к накоплению рисков.

«У нас важная задача — сделать более сбалансированным рост необеспеченного потребительского кредитования. Почему нас очень сильно это беспокоит? Мы видим, что значительно увеличилось количество схем, когда рост необеспеченного потребительского кредитования связан с ростом высокорисковой ипотеки, когда первоначальный взнос [по ипотеке] на самом деле является потребительским кредитом», — цитирует RNS зампреда ЦБ Василия Поздышева.

По его словам, в схеме может участвовать один «или два разных банка или НФО (некоммерческая финансовая организация, — прим. ред.), которая принадлежит банку. Организация дает кредит, а банк — ипотеку, и ссуда идет на первоначальный взнос

«Раньше предполагалось, что таких схем нет. По факту, в этом году мы видим, что их много. У некоторых банков это опора для развития»., — добавил Поздышев.

Ранее сообщалось, что Центробанк ужесточит выдачу потребительских кредитов.

ЭкономикаБанки
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06:56
    Ипотека это вообще зло, кабала, покупать бетонную коробку за такие деньги это глупость, цены раздуты из-за ипотеки
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