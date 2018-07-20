Кадыров назвал Америку «уязвимой» из-за ситуации с задержанной в США россиянкой Бутиной

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в социальных сетях ситуацию с задержанной в США россиянкой Марией Бутиной.

«Мировая держава Америка обеспокоена тем, что хрупкая девушка Мария якобы могла действовать в интересах России. Если благополучие и безопасность Америки могут пострадать от того, что русская девушка Мария любит свою Родину и без злого умысла делает то, что в ее силах для России, то как же уязвима эта ядерная держава», — написал он в своем Telegram-канале.

Он также выразил надежду, что российский МИД и другие ведомства сделают все, что нужно, для возвращения девушки в Россию.

Напомним, россиянке инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Кроме того, американские спецслужбы утверждают, что Бутина была незарегистрированным иноагентом.

Прошедший накануне, 19 июля, суд оставил ее под стражей до следующего заседания. Оно состоится 24 июля.