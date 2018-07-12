Бывшему замминистра культуры РФ продлили арест до 16 октября по делу о хищениях у Эрмитажа

Басманный суд Москвы продлил арест бывшему замминистра культуры Григорию Пирумову до 16 октября по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа.



Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву, на тот же срок продлен арест руководителю группы компаний «Роспан» Никите Колесникову.

Напомним, что Пирумов и Колесников обвиняются в хищении выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа денег в размере 450 млн рублей.