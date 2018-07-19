Евгения Медведева: «Не хочу верить в смерть Тена. Никогда не забуду его смех»

Серебряная призерка Олимпийских игр-2018 по фигурному катанию Евгения Медведева на своей странице в «Инстаграм» выразила соболезнования в связи со смертью известного фигуриста Дениса Тена.

«Денис казался самым веселым, необычным и одним из самых креативных людей в мире фигурного катания. В это невозможно поверить, я не хочу и не смогу поверить. Соболезную всем близким Дениса, никогда не забуду его смех», — написала Медведева.

Напомним, бронзовый призер олимпийских игр — 2014 в Сочи, казахстанский фигурист Денис Тен скончался сегодня в результате ножевого ранения.