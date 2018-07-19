Американский защитник Джонатон Блум досрочно покинул «Торпедо»

Американский защитник Джонатон Блум не будет выступать в составе «Торпедо». Хоккеист покинул нижегородский клуб по семейным обстоятельствам, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.



«Контракт между клубом и игроком расторгнут по соглашению сторон. Желаем Джонатону успехов в карьере и жизни», — говорится в сообщении.

В России Джонатон три сезона отыграл за владивостокский «Адмирал», где заработал 72 очка по системе «гол+пас», став лучшим ассистентом в истории дальневосточного клуба.

В «Нэшвилл Предаторз» в Национальной хоккейной лиге Блум провел 122 матча, забросив 7 шайб и сделав 22 голевые передачи.