ЦБ РФ больше не будет докапитализировать группу «Открытие»

Центробанк России больше не планирует докапитализировать группу «Открытие»,

«Те решения, которые были уже приняты по докапитализации, — они озвучены. Не предполагается планом участия выдача дополнительных средств, кроме тех, которые уже были объявлены. Других решений объявлено не будет», — цитирует зампреда ЦБ РФ Василия Поздышева ТАСС.

Отмечается, что в конце июня ЦБ сообщил о выделении группе 106 млрд рублей.

Напомним, в начале июля ЦБ РФ может подать на банкротство «Открытие Холдинга» из-за долга на 335 млрд рублей.