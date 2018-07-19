Игбун продлил контракт с «Уфой» еще на 2 года

Футбольный клуб «Уфа» и нигерийский нападающий Сильвестр Игбун продлили контракт. Срок нового трудового соглашения рассчитан на 2 года, сообщает пресс-служба уфимской команды.

За «Уфу» Игбун выступает с 2015 года и за это время провел 78 матчей и забил 14 голов. В завершившемся сезоне РФПЛ Слай стал лучшим бомбардиром команды из Башкирии, в его активе семь голов.

В настоящее время «Уфа» находится в Австрии на учебно-тренировочном сборе, заключительном перед стартом в Лиге Европы. Соперник «Уфы» по первому раунду еврокубкового турнира определится сегодня в паре «Домжале» (Словения) — «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина).

