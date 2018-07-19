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Дуров впервые попал в рейтинг самых влиятельных людей по версии Fortune

17:21, 19.07.2018
Дуров впервые попал в рейтинг самых влиятельных людей по версии Fortune
Фото: commons.wikimedia.org / File_Upload_Bot

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров занял 25-е место в рейтинге самых влиятельных людей до 40 лет по версии журнала Fortune. Отметим, что он впервые попал в этот список.

Первую строчку рейтинга поделили сооснователь и глава Instagram Кевин Систром, а также основатель и глава Facebook Марк Цукерберг.

Ранее Дуров стал лауреатом премии Союза журналистов Казахстана.

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