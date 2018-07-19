Дуров впервые попал в рейтинг самых влиятельных людей по версии Fortune

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров занял 25-е место в рейтинге самых влиятельных людей до 40 лет по версии журнала Fortune. Отметим, что он впервые попал в этот список.

Первую строчку рейтинга поделили сооснователь и глава Instagram Кевин Систром, а также основатель и глава Facebook Марк Цукерберг.

Ранее Дуров стал лауреатом премии Союза журналистов Казахстана.