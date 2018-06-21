Дуров стал лауреатом премии Союза журналистов Казахстана

Основатель Telegram Павел Дуров стал лауреатом премии Союза журналистов Казахстана. Дуров победил в номинации «Интернет-проект».



«За принципиальную позицию против цензуры и вмешательства государства в свободную переписку граждан в интернете премией в номинации «Интернет-проект» награжден основатель социальной сети «ВКонтакте» и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров», — говорится в сообщении Союза журналистов РК.

Напомним, Роскомнадзор начал блокировку Telegram на территории России 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось. Дуров заявил, что выплатит биткоин-гранты сервисам, которые помогают обходить запреты на использование в России приложения.