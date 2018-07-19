Трамп заявил, что с нетерпением ждет второй встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Саммит с Россией был большим успехом за исключением реального врага народа — лживых СМИ. Я с нетерпением жду нашей второй встречи, на которой мы бы могли начать имплементацию того, что уже обсудили, включая разгром терроризма, безопасность Израиля, ядерное нераспространение, кибератаки, торговлю, Украину, Ближний Восток, Северную Корею и т. д. Нужно найти еще много ответов на эти вопросы — какие-то будет решить проще, какие-то сложнее, но все можно разрешить!» — написал он в Twitter.

Напомним, 16 июля Путин и Трамп провели четырехчасовые переговоры в Хельсинки.