Министр культуры и спорта Казахстана выразил соболезнования по случаю гибели Дениса Тена

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы высказал соболезнования в связи со смертью известного фигуриста Дениса Тена, передает МИА «Казинформ».

«Денис Тен — наш великолепный фигурист, легенда нашего спорта, наша гордость, достояние страны, несмотря на все усилия лучших и сильнейших врачей, умер. Ему только исполнилось 25 лет.



Сегодня нашего «золотого мальчика» Дениса не стало в результате нападения воров, которые пытались снять зеркала с автомобиля Дениса и ударили его ножом в бедро. Огромная кровопотеря, экстренная операция, консилиум лучших врачей. Спасти Дениса было бы чудом. Мы до последнего верили в чудо. К огромному сожалению, оно не произошло. Безусловно, мы окажем любую помощь родителям Дениса, но ничто не вернет им сына.

Я от всего сердца выражаю им свои соболезнования. Пожалуйста, держитесь. Непоправимая трагедия. Невосполнимая утрата», — написал глава ведомства на своей странице в «Фейсбуке».

