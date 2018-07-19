Россия вышлет греческих дипломатов — посол

Россия намерена выслать греческих дипломатов. Об этом заявил посол России в Греции Андрей Масло.

«Мы уже объявили о том, что будут зеркальные меры; я не знаю, когда, кого и в каких размерах, но, конечно, в соответствии с существующей практикой ответные меры будут», — цитирует его RT.

Ранее стало известно, что власти Греции вышлют из страны двух российских дипломатов. Также запретят въезд в страну еще двум сотрудникам дипведомства. Всех их обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Греции и подрыве национальной безопасности страны.