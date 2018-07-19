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Комитет Госдумы продлил сбор поправок к законопроекту о пенсионной реформе до 24 сентября

12:43, 19.07.2018
Комитет Госдумы продлил сбор поправок к законопроекту о пенсионной реформе до 24 сентября
Фото: pixabay.com

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов продлил срок предоставления поправок к законопроекту о повышении пенсионного возраста с 18 августа до 24 сентября. Об этом заявил председатель Вячеслав Володин в ходе рассмотрения документа в первом чтении.

«Вчера комитет [по труду, социальной политике и делам ветеранов] принял решение о продлении срока обсуждения и представления поправок с 18 августа до 24 сентября», — цитирует его ТАСС.

Ранее эксперты назвали не поддержавшие публично пенсионную реформу регионы.

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