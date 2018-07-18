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Эксперты назвали не поддержавшие публично пенсионную реформу регионы

09:23, 18.07.2018
Эксперты назвали не поддержавшие публично пенсионную реформу регионы
Фото: pixabay.com

От публичной поддержки темы повышения пенсионного возраста отказались 12 регионов. Такие данные приводит фонд «Петербургская политика».

Среди регионов, отказавшихся от публичной поддержки реформы, — Дагестан, Чечня, Якутия, Камчатский край, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Орловская, Ярославская области, Москва, Еврейская автономная область, передает РБК со ссылкой на документ.

Среди 13 регионов с максимальными оценками поддержки повышения пенсионного возраста эксперты называют пять регионов ПФО – Марий Эл, Мордовию, Чувашию, Кировская и Саратовская области. Также в рейтинге Алтай, Карелию, Алтайский и Приморский края, Архангельскую, Калининградскую, Ленинградскую и Томскую области.

Отмечается, что эксперты ранжировали регионы в зависимости от степени публичной солидаризации с предложениями правительства по шкале от 0 до 5. Наивысшую оценку давали регионам с однозначной положительной и оперативной реакцией.

Ранее в Минтруде сообщили, что более 60 регионов направили положительные отзывы на законопроект о пенсионной реформе.

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