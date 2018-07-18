Эксперты назвали не поддержавшие публично пенсионную реформу регионы

От публичной поддержки темы повышения пенсионного возраста отказались 12 регионов. Такие данные приводит фонд «Петербургская политика».



Среди регионов, отказавшихся от публичной поддержки реформы, — Дагестан, Чечня, Якутия, Камчатский край, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Орловская, Ярославская области, Москва, Еврейская автономная область, передает РБК со ссылкой на документ.



Среди 13 регионов с максимальными оценками поддержки повышения пенсионного возраста эксперты называют пять регионов ПФО – Марий Эл, Мордовию, Чувашию, Кировская и Саратовская области. Также в рейтинге Алтай, Карелию, Алтайский и Приморский края, Архангельскую, Калининградскую, Ленинградскую и Томскую области.

Отмечается, что эксперты ранжировали регионы в зависимости от степени публичной солидаризации с предложениями правительства по шкале от 0 до 5. Наивысшую оценку давали регионам с однозначной положительной и оперативной реакцией.

Ранее в Минтруде сообщили, что более 60 регионов направили положительные отзывы на законопроект о пенсионной реформе.